Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 4 июня 2023Россия

Жители Новой Таволжанки рассказали о ситуации на фоне прорыва ДРГ

Жители Новой Таволжанки рассказали, что все местные уехали на фоне прорыва ДРГ

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Практически все жители села Новая Таволжанка в Белгородской области покинули свои дома и уехали из населенного пункта на фоне обстрелов прорыва на территорию диверсионной-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщили местные жительницы. Они описали ситуацию в приграничном с Украиной районе.

«Все уехали», — рассказала одна из собеседниц издания.

По словам другой женщины, сейчас связи с оставшимися в селе нет. Всю информацию жители узнают из интернета и со слов властей региона.

Материалы по теме:
Россияне втайне от жен уезжают на СВО. Почему они не говорят о своем решении семьям?
Россияне втайне от жен уезжают на СВО. Почему они не говорят о своем решении семьям?
30 мая 2023
«Огненный вал идет безостановочно» Что говорят жители Шебекино о постоянных обстрелах и жизни на границе с Украиной
«Огненный вал идет безостановочно»Что говорят жители Шебекино о постоянных обстрелах и жизни на границе с Украиной
2 июня 2023

4 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка идут бои с диверсантами.

Ранее выступающий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК) предложил губернатору встретиться в Новой Таволжанке и передать ему двух военнопленных.

Гладков рассказал, что видел обращение и согласился встретиться в пункте пропуска «Шебекино» ради россиян, если те еще живы.

Минобороны России также заявило о попытке ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. «По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — отметили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    МО заявило о пресечении попытки ДРГ переправиться через реку в Новой Таволжанке
    Жители Новой Таволжанки рассказали о ситуации на фоне прорыва ДРГ
    Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти
    Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Грузии
    В США спрогнозировали успех украинского контрнаступления
    ОПЕК+ начал официальные переговоры в Вене
    Загоревшийся автомобиль на парковке подмосковного ЖК попал на видео
    Стало известно о смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе
    Варшава открестилась от атаковавших Белгородскую область польских наемников
    Бельгия запросит у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.