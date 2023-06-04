Жители Новой Таволжанки рассказали о ситуации на фоне прорыва ДРГ

Жители Новой Таволжанки рассказали, что все местные уехали на фоне прорыва ДРГ

Практически все жители села Новая Таволжанка в Белгородской области покинули свои дома и уехали из населенного пункта на фоне обстрелов прорыва на территорию диверсионной-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщили местные жительницы. Они описали ситуацию в приграничном с Украиной районе.

«Все уехали», — рассказала одна из собеседниц издания.

По словам другой женщины, сейчас связи с оставшимися в селе нет. Всю информацию жители узнают из интернета и со слов властей региона.

4 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка идут бои с диверсантами.

Ранее выступающий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК) предложил губернатору встретиться в Новой Таволжанке и передать ему двух военнопленных.

Гладков рассказал, что видел обращение и согласился встретиться в пункте пропуска «Шебекино» ради россиян, если те еще живы.

Минобороны России также заявило о попытке ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. «По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — отметили в ведомстве.