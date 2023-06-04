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18:57, 4 июня 2023Россия

Минобороны заявило о попытке ДРГ переправиться через реку в Новой Таволжанке

МО РФ заявило о попытке украинской ДРГ переправиться через реку в Новой Таволжанке
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минобороны России заявило о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале ведомства.

Диверсантов выявили подразделения Западного военного округа и погранслужбы ФСБ, уточнили в Минобороны.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — отметили в ведомстве.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Новой Таволжанке идет бой с украинскими диверсантами.

О проникновении ДРГ на территорию приграничного российского региона сообщалось и 22 мая. Тогда в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Позднее в Минобороны России объявили о блокировке и разгроме диверсантов.

В Кремле позже подчеркивали, что заход украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность.

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    Анна Щербакова
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