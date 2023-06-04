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12:48, 4 июня 2023Спорт

Олимпийская чемпионка призвала россиян выступать под нейтральным флагом

Чемпионка ОИ Шиманская призвала не отказываться от выступлений под нейтральным флагом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская призвала россиян не отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Ее слова передает ТАСС.

«Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России», — отметила она. Шиманская объяснила, что спортсмены долго нарабатывают умения, которые, как и ощущения побед, приходят ненадолго.

Ранее с такой же позицией выступил олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун. «Вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна — дело второе. Поймите, век спортсмена короток», — подчеркнул он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Играх-2024 в Париже на данный момент не принято.

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