ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси

ПСЖ потерял более миллиона подписчиков после объявления об уходе из клуба Лионеля Месси

«Пари Сен-Жермен» потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Лионеля Месси. Статистика доступна в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) команды.

Ранее в аккаунте парижан было 70,4 миллиона подписчиков. Однако после объявления об уходе из клуба аргентинского форварда их количество сократилось до 69,3 миллиона.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. «Я искренне радовался находиться в этой команде с такими квалифицированными игроками», — поделился футболист.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.