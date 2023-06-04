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19:10, 4 июня 2023Спорт

Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Тарасова заявила, что ФФККР поступила правильно, отпустив Дэвис и Смолкина в Грузию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«А много выступали за нашу страну? Я не осуждаю! Правильно ли поступила федерация? Конечно! Не надо запрещать людям жить так, как они хотят», — заявила Тарасова.

Ранее 4 июня стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Дэвис, дочери российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкину сменить спортивное гражданство. Они намерены представлять сборную Грузии. Отмечается, что еще одну россиянку, Аннабель Морозову, не отпустили в другую команду.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.

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    Андрей Стрельцов
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