Стало известно о смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе

The Skating Lesson: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство

Стало известно, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, сменили спортивное гражданство. Об этом в Twitter сообщает The Skating Lesson.

По информации издания, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже дала спортсменам разрешение на переход. Отмечается, что они намерены представлять сборную Грузии.

16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, однако позднее глава Федерации фигурного катания страны Борис Хаит опроверг эту информацию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.