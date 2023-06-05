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21:16, 5 июня 2023Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

Гладков: российская система ПВО сработала по трем воздушным целям в Белгородской области

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала по трем воздушным целям в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. «Последствия на земле уточняют оперативные службы», — подчеркнул глава региона.

4 июня также сообщалось, что над Белгородом сработала система ПВО. Кроме того, перед обстрелом Белгородской области в небе заметили рой спутников Starlink.

3 июня в Белгороде дважды сработала система ПВО. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Шебекинском округе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

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    Марина Совина
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