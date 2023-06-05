Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Минобороны РФ заявило о срыве попыток двух групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область

4 июня подразделениями Вооруженных Сил и пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что около 13:00 по московскому времени «под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец».

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. По его словам, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.