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13:11, 5 июня 2023Россия

Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Минобороны РФ заявило о срыве попыток двух групп ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

4 июня подразделениями Вооруженных Сил и пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что около 13:00 по московскому времени «под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец».

24 февраля 2022 года президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. По его словам, такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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