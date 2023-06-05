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17:23, 5 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о планах Киева выселить часть монахов из Киево-Печерской лавры

РИА Новости: Минкульт Украины хочет выселить из Киево-Печерской лавры 90 процентов монахов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти хотят выселить из Киево-Печерской лавры большую часть монахов, используя переговоры, давление и подкуп, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Министерство культуры Украины планирует выселить из лавры 90 процентов монахов, оставив только 20 священнослужителей из 200 проживающих на территории обители, сообщил собеседник агентства.

Со слов источника стало известно, что сотрудники Минкульта предлагали одному из насельников руководящую должность взамен при согласии работать на ведомство.

Кроме того, министерство пыталось вести переговоры с казначеем монастыря — митрополитом Винницким и Барским Варсонофием (Столяром), передает агентство. Однако он ответил, что в монастыре должны остаться все монахи без исключения.

Ранее суд в Киеве продлил домашний арест наместнику лавры митрополиту Павлу на 60 дней. Представители наместника обещали подать апелляцию на это решение.

Митрополита отправили под арест в начале апреля. По словам Павла, Служба безопасности Украины заподозрила его в работе на Россию и разжигании религиозной розни.

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    Алевтина Запольская
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