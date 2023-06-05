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21:41, 5 июня 2023Мир

Польские генералы усомнились в контрнаступлении ВСУ

MWM: польские генералы усомнились в победе ВСУ в конфликте с Россией
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Unsplash

Высокопоставленные военные Польши оценили возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения контрнаступления. Их мнение приводит американская газета Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что польские генералы усомнились как в контрнаступлении ВСУ, так и в способности Киева одержать победу в конфликте с Россией.

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«В отличие от политических лидеров, польские военачальники неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией», — отмечается в статье MWM.

При этом Варшава поддерживает Киев и отправляет военных на территорию Украины для совместных операций против России, заключили журналисты.

Ранее наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область 22 мая. Также они показали технику, использованную при нападении, в том числе американские бронированные автомобили.

При этом Варшава открестилась от атаковавших Белгородскую область польских наемников. С такой позицией выступил представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын.

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    Марина Совина
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