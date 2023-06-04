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18:40, 4 июня 2023Мир

Варшава открестилась от атаковавших Белгородскую область польских наемников

Власти Польши открестились от польских наемников из ПДК, атаковавших Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын открестился от наемников из «Польского добровольческого корпуса» (ПДК), участвующего в боевых действиях на стороне Украины и принимавшего участие в атаке на Белгородскую область. Об этом он высказался в Twitter.

«”Польский добровольческий корпус”, описанный в СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или какой-либо польской организацией. Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями Польши», — подчеркнул он.

Ранее наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область 22 мая. Также они показали технику, которую использовали при нападении, в том числе американские бронированные автомобили.

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    Антон Похиляк
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