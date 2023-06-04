Варшава открестилась от атаковавших Белгородскую область польских наемников

Власти Польши открестились от польских наемников из ПДК, атаковавших Белгородскую область

Представитель правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын открестился от наемников из «Польского добровольческого корпуса» (ПДК), участвующего в боевых действиях на стороне Украины и принимавшего участие в атаке на Белгородскую область. Об этом он высказался в Twitter.

«”Польский добровольческий корпус”, описанный в СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или какой-либо польской организацией. Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями Польши», — подчеркнул он.

Ранее наемники из Польши подтвердили, что принимали активное участие в атаке на Белгородскую область 22 мая. Также они показали технику, которую использовали при нападении, в том числе американские бронированные автомобили.

