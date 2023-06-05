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17:16, 5 июня 2023Спорт

Роднина прокомментировала переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Ирина Роднина отказалась считать потерей переход россиян Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала предстоящий переход российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Ее слова передает Sport24.

Роднина отказалась считать потерей смену фигуристами гражданства. «Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», — заявила она.

Ранее ситуацию оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, очень хорошо помогут Грузии в фигурном катании, и пожелала им хорошего пути.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Отмечалось, что сами атлеты заявления на переход не подавали.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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