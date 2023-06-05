Тарасова оценила переход дочери Тутберидзе в сборную Грузии

Тарасова заявила, что Дэвис и Смолкин помогут сборной Грузии по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила предстоящий переход российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Ее слова приводит Sport24.

«Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится», — заявила специалист. Она пожелала спортсменам хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни.

В России одобрили переход пары в сборную Грузии

Главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил смену спортивного гражданства Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина.

Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить Елена Чайковская

Дэвис и Смолкин могли перейти в сборные США или Израиля

Летом 2022 года появилась информация, что танцевальный дуэт сменит спортивное гражданство и будет представлять США. В сентябре журналист Дэвид Лиз заявил, что Дэвис и Смолкин стали членами американской Федерации фигурного катания.

Тутберидзе назвала возможный переход дочери в сборную США фейком. Дэвис также выступила с опровержением этой информации

Позднее стало известно, что фигуристы задумались о переходе в сборную Израиля. Однако глава Федерации фигурного катания страны Борис Хаит опроверг эти сообщения.

Фигуристы пропустили сезон-2022/2023

В сентябре 2022 года Дэвис и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России, а затем пропустили два этапа национальной серии Гран-при. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин выступали во взрослой сборной России только в сезоне-2021/2022

Фигуристы стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России. На юниорском уровне они завоевывали бронзу первенства страны и становились призерами международной серии Гран-при.

