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09:52, 21 ноября 2022Спорт

Дочь Тутберидзе пропустит еще один турнир в России

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе серии Гран-при России в Перми

Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / Reuters

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, пропустят еще один турнир в России. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дэвис и Смолкин отсутствуют в заявке на участие в шестом этапе серии Гран-при. Соревнования пройдут в Перми с 25 по 27 ноября. Ранее фигуристы пропустили четвертый этап Гран-при, который состоялся в Москве с 11 по 13 ноября.

В сентябре Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Дарья Коршунова
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