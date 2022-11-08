Дочь Тутберидзе отказалась от участия в турнире в России

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе серии Гран-при России в Москве

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участие в четвертом этапе серии Гран-при России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду все-таки выступить в Перми», — заявил Горшков. В Москве соревнования пройдут с 11 по 13 ноября. Фигуристы также заявлены для участия в этапе в Перми, который состоится с 25 по 27 ноября.

Ранее Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на контрольных прокатах сборной России. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.