Баскетболист ЦСКА Швед рассказал о состоянии здоровья после избиения

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед рассказал, что восстановление после избиения идет хорошо

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал о состоянии здоровья после избиения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Швед поделился, что чувствует себя намного лучше, восстановление идет хорошо. «Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже», — отметил он.

5 мая в Москве арестовали четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. Их отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.