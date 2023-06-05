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13:50, 5 июня 2023Спорт

Баскетболист ЦСКА Швед рассказал о состоянии здоровья после избиения

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед рассказал, что восстановление после избиения идет хорошо

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал о состоянии здоровья после избиения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Швед поделился, что чувствует себя намного лучше, восстановление идет хорошо. «Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже», — отметил он.

5 мая в Москве арестовали четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. Их отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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    Дарья Коршунова
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