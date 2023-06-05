Над Белгородом второй раз за день сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о втором за день срабатывании системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы российского региона, система ПВО сработала по трем воздушным целям. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

Это второе срабатывание системы ПВО над Белгородом за день. Ранее Гладков заявлял, что противовоздушная оборона отработала по цели, которая подлетала к городу. Он уточнил, что осколки повредили легковой автомобиль и скорую помощь.

3 июня в Белгороде дважды сработала система противовоздушной обороны. Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском округе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.