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20:19, 5 июня 2023Россия

Над Белгородом второй раз за день сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о втором за день срабатывании системы ПВО над Белгородом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы российского региона, система ПВО сработала по трем воздушным целям. На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле.

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Это второе срабатывание системы ПВО над Белгородом за день. Ранее Гладков заявлял, что противовоздушная оборона отработала по цели, которая подлетала к городу. Он уточнил, что осколки повредили легковой автомобиль и скорую помощь.

3 июня в Белгороде дважды сработала система противовоздушной обороны. Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском округе Белгородской области — там от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

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    Никита Абрамов
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