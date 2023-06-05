В граничащем с Украиной российском регионе заявили об усилении активности дронов

Курский губернатор Старовойт заявил об усилении активности беспилотников

В Курской области за прошедшую неделю увеличилась активность использования беспилотных летательных аппаратов украинскими военными. Об этом на совещании областного правительства сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

«У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья», — сообщил губернатор.

Старовойт также поблагодарил местных жителей, которые сообщают в правоохранительные органы о замеченных беспилотниках.

2 июня рядом с Курском сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила восемь украинских беспилотников. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.

4 июня российские военные сбили украинский беспилотник в Судже Курской области. Судя по раскраске и эмблемам, дрон принадлежал бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.