В Польше пообещали ЕК аргументировать создание комиссии по «российскому влиянию»

Польша передаст ЕК аргументы по делу о создании комиссии по изучению влияния России

Представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский пообещал, что Варшава даст Европейской комиссии (ЕК) аргументированный ответ на начатое против России официальное расследование. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее Еврокомиссия запустила процедуру нарушения из-за закона о создании в Польше комиссии по расследованию «российского влияния».

В ответ на это Шинковский заявил, что Варшава передаст юридические и фактические аргументы по этому делу, как только ознакомится с сомнениями ЕК. «Наша цель ясна — изучить и ограничить российское влияние в Польше и Европе. Мы убеждены, что эта цель должна объединять все демократические страны и институты», — отметил он.

В конце мая сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда решил подписать законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния в стране за последние 15 лет. В частности, она должна будет сосредоточиться на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.

При этом общественность Польши выразила недовольство созданной комиссией, поскольку она может помешать некоторым политикам, в том числе бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональду Туску участвовать в выборах президента.