ВСУ обстреляли Херсонскую область во время эвакуации жителей затопленных пунктов

Власти Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ во время эвакуации жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область во время эвакуации мирных жителей из подтопленных районов. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь», — уточнил он.