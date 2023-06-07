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23:34, 7 июня 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Херсонскую область во время эвакуации жителей затопленных пунктов

Власти Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ во время эвакуации жителей

Фото: Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсонскую область во время эвакуации мирных жителей из подтопленных районов. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь», — уточнил он.

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    Марина Совина
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