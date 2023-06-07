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15:45, 7 июня 2023Мир

Патрушев заявил о согласии США и НАТО на подрыв Каховской ГЭС

Патрушев: США и НАТО дали согласие на подрыв Каховской ГЭС и должны нести ответственность

Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

США, Великобритания и их партнеры по НАТО дали согласие на подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). В этом их обвинил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«США якобы не могут сказать, кто несет ответственность за подрыв гидроэлектростанции. В то же время доподлинно известно, что координацию деятельности ВСУ осуществляют США, Англия и их партнеры по НАТО. Соответственно, они и дали свое согласие на подрыв и должны нести ответственность за этот циничный акт», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от США ответа за подрыв Каховской ГЭС, в котором Москва обвиняет Киев. Она также назвала произошедшее терактом.

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    Семен Александров
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