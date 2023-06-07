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22:29, 7 июня 2023Россия

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политики обсудили наращивание торговых связей, реализацию проектов в сферах инвестиций, логистики и энергетики. Отмечается, что в ходе разговора обстоятельно была рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.

Кроме того, затрагивались различные аспекты российско-саудовского взаимодействия по линии других многосторонних организаций.

В апреле российский лидер по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию в мире и на Ближнем Востоке, а также вопросы сотрудничества и работы Москвы и Эр-Рияда в рамках БРИКС и ОПЕК+.

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    Марина Совина
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