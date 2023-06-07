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19:42, 7 июня 2023Экономика

Международные резервы России сократились за месяц

ЦБ: международные резервы России за май сократились на $11,6 млрд

Фото: Chris Liverani / Unsplash

Международные резервы России за месяц снизились до 584,1 миллиарда долларов. По итогам мая они сократились на 1,95 процента, или на 11,6 миллиарда долларов, говорят данные Банка России. При этом с начала 2023 года резервы выросли на 0,38 процента, или на 2,1 миллиарда долларов.

Международные резервы Центрального банка и правительства России состоят из активов в иностранной валюте, монет и золотых слитков, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих активов. Большую часть этих средств заморозили после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Объем российских резервов, заблокированных Евросоюзом, составляет порядка половины от общей суммы. По словам официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Кристиана Виганда, страны объединения заморозили более 200 миллиардов евро (215 миллиардов долларов). ЕС также изучает способы использования российских активов для компенсации причиненного Украине ущерба.

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МИД Великобритании ранее заявил, что российские государственные активы в стране будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на возмещение убытков Украине. Аналогичное заявление сделало объединение G7.

Для защиты российских активов за рубежом в Минфине предложили выпустить специальные облигации, которые будут привязаны к замороженным в недружественных государствах средствам. Такими бумагами можно было бы расплачиваться за бизнес уходящих из страны компаний, чтобы такие сделки не приводили к волатильности национальной валюты. Однако впоследствии от идеи создания «аналога денег» в ведомстве отказались из-за ее нереалистичности.

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    Вячеслав Агапов
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