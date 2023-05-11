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20:17, 11 мая 2023Экономика

В России отказались от идеи расплачиваться с иностранцами аналогом денег

Замглавы Минфина Моисеев заявил об отказе от идеи платить нерезидентам спецоблигациями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Идея расплачиваться с уходящими из России нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным на Западе российским активам, выглядит нереалистичной, от нее решено отказаться. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

По его словам, предметная дискуссия на тему такого специфического аналога денег даже не возникала. «Поговорили, поговорили, но не поняли, как это делать», — объяснил замглавы Минфина.

Платить нерезидентам, которые продают свои российские активы и выводят средства из страны, особыми бумагами предложил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. По его мнению, такое решение позволит остановить ослабление рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме не стала сразу же отвергать предложение. Она указала, что эту меру можно рассмотреть как один из способов защитить российские активы за рубежом, но сразу же предупредила о множестве нюансов. Моисеев также указывал, что предложение рассматривается, но отмечал, что с практической точки зрения оно довольное сложное.

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Платон Щукин
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