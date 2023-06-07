Украинское СМИ выдало фото девятилетней давности за ЧП на Каховской ГЭС
Украинское информагентство УНИАН выдало снимок девятилетней давности за фотографию последствий ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Изображение было опубликовано в Telegram-канале издания.
Ресурс разместил снимок, который был сделан в Сербии и опубликован на сайте Imgur 18 мая 2014 года. На фотографии мальчик держит щенка, которого спас во время наводнения. В публикации УНИАН изображение сопроводили надписью «Херсонщина 6.06.23» и эмодзи в виде разбитого сердца. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — также говорится в посте.
О подрыве Каховской ГЭС стало известно ранее 6 июня. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал случившееся преднамеренной диверсией Киева.
В мае 2014 года проливные дожди на Балканах стали причиной сильнейшего за 120 лет метеонаблюдений наводнения в регионе. По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Экономический ущерб от наводнения составил 3,5 миллиарда евро.