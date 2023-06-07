Украинское СМИ выдало фото девятилетней давности за ЧП на Каховской ГЭС

Украинское информагентство УНИАН выдало снимок 2014 года из Сербии за ЧП на Каховской ГЭС

Украинское информагентство УНИАН выдало снимок девятилетней давности за фотографию последствий ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Изображение было опубликовано в Telegram-канале издания.

Ресурс разместил снимок, который был сделан в Сербии и опубликован на сайте Imgur 18 мая 2014 года. На фотографии мальчик держит щенка, которого спас во время наводнения. В публикации УНИАН изображение сопроводили надписью «Херсонщина 6.06.23» и эмодзи в виде разбитого сердца. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — также говорится в посте.

О подрыве Каховской ГЭС стало известно ранее 6 июня. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал случившееся преднамеренной диверсией Киева.

В мае 2014 года проливные дожди на Балканах стали причиной сильнейшего за 120 лет метеонаблюдений наводнения в регионе. По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Экономический ущерб от наводнения составил 3,5 миллиарда евро.