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18:56, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Украинское СМИ выдало фото девятилетней давности за ЧП на Каховской ГЭС

Украинское информагентство УНИАН выдало снимок 2014 года из Сербии за ЧП на Каховской ГЭС

Скриншот: пост в Telegram-канале УНИАН

Украинское информагентство УНИАН выдало снимок девятилетней давности за фотографию последствий ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Изображение было опубликовано в Telegram-канале издания.

Ресурс разместил снимок, который был сделан в Сербии и опубликован на сайте Imgur 18 мая 2014 года. На фотографии мальчик держит щенка, которого спас во время наводнения. В публикации УНИАН изображение сопроводили надписью «Херсонщина 6.06.23» и эмодзи в виде разбитого сердца. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — также говорится в посте.

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О подрыве Каховской ГЭС стало известно ранее 6 июня. В зоне возможного подтопления оказалось около 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что гидроэлектростанция получила повреждения в результате обстрела со стороны украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности к произошедшему Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал случившееся преднамеренной диверсией Киева.

В мае 2014 года проливные дожди на Балканах стали причиной сильнейшего за 120 лет метеонаблюдений наводнения в регионе. По оценкам синоптиков, за три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Экономический ущерб от наводнения составил 3,5 миллиарда евро.

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    Олег Давыдов
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