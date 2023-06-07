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18:33, 7 июня 2023Экономика

В России предложили ввести минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров предложил ввести минимальную розничную цену на продажу пива

Фото: Josh Olalde / Unsplash

В Союзе российских пивоваров считают, что бороться с поддельным алкоголем нужно, принимая комплексные меры, например, повысив ценовую привлекательность пива. Для этого в организации предложили ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом РИА Новости заявил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Введение минимальной розничной цены позволит снизить ценовую привлекательность суррогатов для потребителей. Пиво, сидр, произведенные по традиционной технологии из качественного натурального сырья, не могут стоить дешево», — отметил Бирман.

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В Союзе российских пивоваров считают, что у государства есть все необходимые инструменты для борьбы и с недобросовестными, и с нелегальными производителями алкоголя. «Однако, как показывает произошедшее, эти инструменты не используются в повседневной практике», — отметили там.

Например, возникают вопросы, как приведшая к отравлениям слабоалкогольная продукция оказалась зарегистрированной в Федеральном реестре алкогольной продукции, отметил Бриман. Неясно также, почему производитель, у которого не было основного технологического оборудования для производства пива и сидра, получил разрешение на работу. Также непонятно, как этот продукт мог два года продаваться в легальных торговых точках, и почему за это время не был проверен его состав. Бриман выразил уверенность, что никакие внеплановые проверки добросовестных легальных производителей не решат указанные выше проблемы.

В России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем.

Инициатива ввести минимальную цену на пиво прозвучала на фоне массового отравления поддельным алкоголем в России. От употребления суррогата «Мистер Сидр» компании «Анди» отравились 90 человек. Роспотребнадзор сообщал, что из оборота было изъято 37,6 тысячи литров пивного напитка. Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму.

В январе в Минпромторге заявляли, что считают введение минимальной розничной цены на пиво преждевременной мерой. Причиной тогда назвали непростую ситуацию на потребительском рынке.

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    Мария Черкасова
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