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23:02, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС

Гендиректор Укргидроэнерго Сирота: Каховская ГЭС восстановлению не подлежит

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) восстановлению не подлежит. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, прежде всего необходимо перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.

«Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище», — отметил он.

По словам гендиректора «Укргидроэнерго», чтобы построить новую станцию, потребуется минимум пять лет.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Марина Совина
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