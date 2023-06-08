В Польше обеспокоились из-за роста поставок дешевого украинского мяса в ЕС

В ЕП выразили обеспокоенность из-за роста поставок дешевого украинского мяса в ЕС

За последние несколько лет существенно увеличился поток поставок дешевого украинского мяса птицы, заявил экс-министр сельского хозяйства Польши, член Европарламента (ЕП) Кшиштоф Юргель. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением депутата к Еврокомиссии (ЕК), в котором он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«После либерализации торговли с Украиной в Евросоюз стало поступать дешевое украинское мясо птицы […] За 17 недель 2023 года импорт мяса птицы из Украины составил 77 797 тонн, увеличившись на 192 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если этот темп роста сохранится, мы можем ожидать, что импорт (мяса птицы. — прим. «Ленты.ру») в течение всего 2023 года превысит 250 000 тонн. Это почти в три раза больше, чем выделенная в 2021 году квота на украинское мясо птицы», — говорится в тексте его обращения.

В связи с этим он спросил у ЕК, какую стратегию она намерена реализовать для защиты рынка.

«Следит ли Еврокомиссия за ситуацией на европейском рынке мяса птицы? Какие действия предпринимает Комиссия для стабилизации ситуации на этом рынке, и планируется ли активация защитных мер для мяса птицы?» — спросил парламентарий.

В январе Юргель предлагал запретить прямой импорт сельскохозяйственного сырья из Украины в Польшу. Как выяснила «Лента.ру», тогда в своем обращении к ЕК он заявил, что конфликт на Украине нанес ущерб рынку зерна во всем Евросоюзе, и особенно пострадала Польша.

В мае Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня. Сообщалось, что меру пришлось ввести из-за жалоб местных производителей, доходы которых снижались из-за наплыва украинского зерна. В июне ограничения были продлены до 15 сентября.

Украина, в свою очередь, призывает Евросоюз снять запрет на эти поставки. Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков.