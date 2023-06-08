Вероятность детонации смытых течением мин после крушения Каховской ГЭС оценили
Вероятность детонации смытых течением после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мин крайне низкая, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы обезвредить эти боеприпасы.
«Они могут сами сдетонировать. Но если они были размыты и в этот момент, когда их унесло и прибило, они не сдетонировали, в дальнейшем самодетонация будет не стремиться к нулю, но будет уменьшаться. Она уже где-то прибилась в заводи или зацепилась за корягу, ее уже забрасывает илом», — объяснил он.
Как обезвредить дрейфующие мины?
По словам Кошкина, теперь саперам предстоит организовать целый комплекс мероприятий, чтобы устранить опасность.
«Необходимо провести мощнейшее мероприятие инженерно-взрывного характера, чтобы нейтрализовать эту угрозу для мирного населения. Сейчас только вода начинает спадать, нужно, чтобы специалисты прошли с миноискателями по всей территории, где было затопление», — сказал специалист.
Здесь должны захватываться все территории — те, где мины закладывались, те, куда мины предположительно унесло течением
Сложность с разминированием заключается в том, что трудно до конца понять, сколько всего было боеприпасов и где именно они располагались, отметил Андрей Кошкин.
«Мы не знаем, кто именно эти мины закладывал. Если это делали Вооруженные силы Украины (ВСУ), у нас нет ни карт, нет абсолютно никакой информации — какая численность и так далее. Если закладывали мы, то тоже не все так легко и просто. Все эти карты являются секретными. У нас есть опыт по Сирии, мы проводили такую зачистку, но здесь ситуация немножко другая», — заключил он.
8 июня председатель правительства Херсонской военно-гражданской администрации Андрей Алексеенко предупредил в Telegram, что течение может принести мины и другие опасные объекты на территорию региона. «Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий. Но пока будьте максимально осторожны», — написал он.
Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня. Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за обстрела. В результате случившегося близлежащие населенные пункты затопило, местных жителей до сих пор продолжают эвакуировать. Уровень воды в некоторых местах поднимался на 12 метров.