Вероятность детонации смытых течением мин после крушения Каховской ГЭС оценили

Военный эксперт Кошкин назвал низкой вероятность детонации смытых мин после крушения ГЭС

Вероятность детонации смытых течением после крушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мин крайне низкая, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы обезвредить эти боеприпасы.

«Они могут сами сдетонировать. Но если они были размыты и в этот момент, когда их унесло и прибило, они не сдетонировали, в дальнейшем самодетонация будет не стремиться к нулю, но будет уменьшаться. Она уже где-то прибилась в заводи или зацепилась за корягу, ее уже забрасывает илом», — объяснил он.

Как обезвредить дрейфующие мины?

По словам Кошкина, теперь саперам предстоит организовать целый комплекс мероприятий, чтобы устранить опасность.

«Необходимо провести мощнейшее мероприятие инженерно-взрывного характера, чтобы нейтрализовать эту угрозу для мирного населения. Сейчас только вода начинает спадать, нужно, чтобы специалисты прошли с миноискателями по всей территории, где было затопление», — сказал специалист.

Здесь должны захватываться все территории — те, где мины закладывались, те, куда мины предположительно унесло течением Андрей Кошкин военный эксперт

Сложность с разминированием заключается в том, что трудно до конца понять, сколько всего было боеприпасов и где именно они располагались, отметил Андрей Кошкин.

«Мы не знаем, кто именно эти мины закладывал. Если это делали Вооруженные силы Украины (ВСУ), у нас нет ни карт, нет абсолютно никакой информации — какая численность и так далее. Если закладывали мы, то тоже не все так легко и просто. Все эти карты являются секретными. У нас есть опыт по Сирии, мы проводили такую зачистку, но здесь ситуация немножко другая», — заключил он.

8 июня председатель правительства Херсонской военно-гражданской администрации Андрей Алексеенко предупредил в Telegram, что течение может принести мины и другие опасные объекты на территорию региона. «Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий. Но пока будьте максимально осторожны», — написал он.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась 6 июня. Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, это произошло из-за обстрела. В результате случившегося близлежащие населенные пункты затопило, местных жителей до сих пор продолжают эвакуировать. Уровень воды в некоторых местах поднимался на 12 метров.