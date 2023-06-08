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16:37, 8 июня 2023Из жизни

Врач-косметолог оценила внешность самой красивой замужней женщины России

Косметолог Мухина: следов операций на лице «Миссис Россия — 2023» Натальи Оскар не видно

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Известный врач-косметолог Марият Мухина оценила внешность обвиненной в чрезмерном увлечении пластической хирургией Натальи Оскар, которая стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2023». Мнение специалистки приводит издание «Слово и дело».

Мухина заявила, что следов косметических операций на лице Оскар не видно, однако отметила, что заметны последствия других вмешательств, причем выполненных не очень аккуратно. «Явно, что красота сделанная, причем не в лучших клиниках России. Лицо перекачано филлерами. Мы видим такие осложнения, как гиперкоррекция, волюмирование, аугментация с помощью филлеров гиалуроновой кислоты. Лицо явно отечное. У нас в косметологии его называют "улыбкой Джокера"», — пояснила косметолог.

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Наталья Оскар была признана самой красивой замужней женщиной России во вторник, 6 июня. Сразу после этого на нее обрушилась атака хейтеров. Их возмутило, что опубликованные в личном блоге победительницы снимки не похожи на фотографии с церемонии награждения. Многие обвинили ее в чрезмерном использовании фоторедакторов и пластической хирургии.

В ответ Оскар заявила: «Все у меня в норме. Естественная, своя красота. В здоровом теле — здоровый дух». Она также сказала, что до хейтеров ей дела нет.

Ранее сообщалось, что россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе «Миссис Вселенная». Представительница России впервые завоевала этот титул.

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    Никита Савин
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