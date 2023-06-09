Дацик намекнул на проблемы Емельяненко с алкоголем

Дацик упрекнул Емельяненко в том, что он несколько дней отмечал победу над Ершовым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик намекнул на повторное появление проблем с алкоголем у соотечественника Александра Емельяненко. Об этом он сообщил Metaratings.

«После победы над [блогером Евгением] Ершовым у Санька на несколько дней была неприятность. В связи с тем, что он отмечал эту победу», — упрекнул Емельяненко Дацик. Он отметил, что коллеге праздновать победы нельзя, а нужно отдыхать и все время тренироваться.

Ранее Федор Емельяненко назвал допуск младшего брата до поединка уголовным преступлением. «У нас почему-то на работу выходят — алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом», — заявил Емельяненко-старший.

Поединок между Ершовым и Емельяненко-младшим прошел в Москве в ночь на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием. Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.