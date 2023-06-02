Федор Емельяненко назвал преступлением допуск брата к бою с блогером

Федор Емельяненко назвал допуск брата Александра к бою с Ершовым уголовным преступлением

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко раскритиковал организаторов боя между его братом Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал допуск родственника до поединка уголовным преступлением. «У нас почему-то на работу выходят — алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом», — заявил Емельяненко-старший.

Ранее Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне. «Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил он.

Поединок между Ершовым и Емельяненко-младшим прошел в Москве в ночь на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.