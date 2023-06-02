Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
2-й сет
live
Танаси Коккинакис
Ролан Гаррос (м)
Лоренцо Сонего
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Ролан Гаррос (м)
Анастасия Павлюченкова
0:0
1-й сет
live
Анастасия Потапова
Ролан Гаррос (ж)
Питон Стирнс
0:2
Завершен
Дарья Касаткина
Ролан Гаррос (ж)
Анна Блинкова
Сегодня
14:45 (Мск)
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
13:36, 2 июня 2023Спорт

Федор Емельяненко назвал преступлением допуск брата к бою с блогером

Федор Емельяненко назвал допуск брата Александра к бою с Ершовым уголовным преступлением

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко раскритиковал организаторов боя между его братом Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал допуск родственника до поединка уголовным преступлением. «У нас почему-то на работу выходят — алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом», — заявил Емельяненко-старший.

Ранее Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА на законодательном уровне. «Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил он.

Поединок между Ершовым и Емельяненко-младшим прошел в Москве в ночь на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Что думаешь? Оцени!
    Алексей Гусев
    Обсудить
    Последние новости
    По Киеву нанесли массированный воздушный удар с использованием ракет и беспилотников
    Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии за финансирование терроризма
    «Терминатор Т-800» в одних носках прошелся по улице в Москве
    Идею ограничить параллельный импорт вычислительной техники объяснили
    Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» раскрыла изнанку шоу
    Стало известно о жизни покинувших Россию артистов
    На Украине рассмотрят увольнение министра культуры
    Федор Емельяненко назвал преступлением допуск брата к бою с блогером
    Подтверждено существование самой тусклой и далекой галактики
    Вассерман оценил идею об отмене домашнего задания для российских школьников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.