Боец Федор Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить поп-ММА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о негативном отношении к поп-ММА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он также призвал запретить индустрию на законодательном уровне. «Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил Емельяненко.

При этом спортсмен признал, что поединки в поп-ММА собирают огромную аудиторию. Желание запретить такие бои Емельяненко объяснил заботой о молодом поколении.

В рамках поп-ММА проводятся бои по смешанным единоборствам среди спортсменов-любителей: артистов, блогеров, селебрити. Иногда к участию в турнирах привлекаются и профессиональные спортсмены.