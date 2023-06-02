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11:49, 2 июня 2023Спорт

Федор Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить поп-ММА

Боец Федор Емельяненко призвал на законодательном уровне запретить поп-ММА

Фото: Dave Mandel / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о негативном отношении к поп-ММА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он также призвал запретить индустрию на законодательном уровне. «Народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы все прекратилось», — заявил Емельяненко.

При этом спортсмен признал, что поединки в поп-ММА собирают огромную аудиторию. Желание запретить такие бои Емельяненко объяснил заботой о молодом поколении.

В рамках поп-ММА проводятся бои по смешанным единоборствам среди спортсменов-любителей: артистов, блогеров, селебрити. Иногда к участию в турнирах привлекаются и профессиональные спортсмены.

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    Алексей Гусев
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