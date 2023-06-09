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23:27, 9 июня 2023Спорт

Стала известна дата принятия решения по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса»

Tuttosport: УЕФА объявит решение по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса» после 10 июня
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Стала известна дата принятия решения по возможной еврокубковой дисквалификации итальянского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит вердикт после финала Лиги чемпионов. Встреча между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится 10 июня.

26 мая La Gazzetta dello Sport сообщила, что УЕФА может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации недовольны тем фактом, что команда не отказалась от проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в Союзе обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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    Ксения Курашкина
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