Стала известна дата принятия решения по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса»

Tuttosport: УЕФА объявит решение по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса» после 10 июня

Стала известна дата принятия решения по возможной еврокубковой дисквалификации итальянского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит вердикт после финала Лиги чемпионов. Встреча между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится 10 июня.

26 мая La Gazzetta dello Sport сообщила, что УЕФА может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации недовольны тем фактом, что команда не отказалась от проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в Союзе обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.