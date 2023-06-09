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14:21, 9 июня 2023Силовые структуры

Американскому инвестору Калви смягчили приговор за растрату в российском банке

Суд смягчил на год условный срок инвестору из США Калви за растрату в банке «Восточный»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд смягчил на один год приговор основателю инвесткомпании Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, осужденному за растрату денежных средств банка «Восточный» к 5,5 года условно. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы на приговор принято решение снизить с 5,5 до 4,5 года условный срок американцу.

Калви не явился на судебные слушания, он находится за границей. Его защита объяснила отсутствие тем, что он не смог получить российскую визу и приехать в Москву.

2 июня сообщалось, что американский инвестор и его бывший партнер компании гражданин Франции Филипп Дельпаль, покинувшие Россию, отказались от участия в рассмотрении жалоб на приговор. Они просили в своих жалобах отменить приговор и оправдать их.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м Калви приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).

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    Любовь Ширижик
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