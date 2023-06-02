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11:29, 2 июня 2023Силовые структуры

Осужденный в России инвестор из США отказался от участия в пересмотре приговора

Покинувший Россию инвестор Калви отказался от участия в пересмотре приговора в Москве

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Мосгорсуд на пересмотр приговора не явился основатель инвесткомпании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, осужденный за хищение денежных средств банка «Восточный» к 5,5 года условно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Американец и бывший партнер компании гражданин Франции Филипп Дельпаль, покинувшие Россию, отказались от участия в рассмотрении жалоб на приговор.

Слушания пройдут без них. Калви и его партнер просят в своих жалобах отменить приговор и оправдать их.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было заведено дело. Поводом для преследования стал кредит банка «Восточный» для «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), который позднее погасили за счет акций компании. Тогда обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В 2021-м Калви приговорили к 5,5 года условно, а его партнера — к 4,5 года колонии условно. При этом остальные участники дела были приговорены к условным срокам от 3,5 до 5 лет: Алексей Кордичев (3,5 года), Ваган Абгарян (4,5 года), Максим Владимиров (4 года) и Иван Зюзин (5 лет).

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    Любовь Ширижик
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