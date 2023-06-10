Бивол оценил шанс провести реванш с Альваресом

Boxing News 24: Бивол оценивает вероятность провести реванш с Альваресом как нулевую

Российский боксер Дмитрий Бивол оценил шанс провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом сообщает Boxing News 24 со ссылкой на журналиста Майка Коппинджера.

Коппинджер рассказал, что на данный момент Бивол не ведет переговоров с мексиканским боксером и в целом оценивает вероятность встречи с ним в сентябре 2023 года как нулевую. «Когда я спросил, почему Канело (прозвище Сауля Альвареса — прим. «Ленты.ру») продолжает вызывать его, он ответил, что, по его мнению, Канело просто хочет выставить себя напоказ», — заявил журналист.

7 мая 2022 года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После мексиканец вызвал россиянина на реванш. Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает Альварес, однако тот выступил против такого боя.

Бивол ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, в его активе 21 победа. У Альвареса 59 побед, два поражения и две ничьи.