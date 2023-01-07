Альварес отверг предложенные Биволом условия реванша

Сауль Альварес отказался провести реванш с Дмитрием Биволом во втором среднем весе

Команда мексиканского боксера Сауля Альвареса отвергла предложенные россиянином Дмитрием Биволом условия проведения реванша. Об этом сообщает ТАСС.

Бивол выразил готовность спуститься из полутяжелого веса во второй средний, чтобы побороться за четыре чемпионских пояса, которые удерживает мексиканец. Однако Альварес отказался драться с россиянином за эти титулы.

12 сентября Альварес заявил, что готов к реваншу с Биволом, и напомнил, что их первая схватка прошла не в его весовой категории. «Я выиграл первые пять или шесть раундов, но потом устал. Вот что случилось. Он не лучше меня», — посчитал мексиканец.

7 мая Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. На счету мексиканца тридцать побед при восьми поражениях. Еще два боя с его участием признаны несостоявшимися.