Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Се Шувэй
2:1
Завершен
Лейла Фернандес
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Новак Джокович
3:0
Завершен
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Краснодар
1:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Суперфинал
Вероника Кудерметова
13 июня
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
13 июня
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
21:12, 11 июня 2023Спорт

Выступавшего в России футболиста признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов

Футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

22-летний футболист забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в девяти матчах турнира. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала, где уступил «Милану» со счетом 1:2 по сумме двух матчей (0:1, 1:1).

В марте 2022-го Кварацхелия ушел из клуба Российской премьер-лиги «Рубин» и перешел в «Динамо Батуми». Летом того же года он начал выступать за «Наполи». В составе команды хавбек выиграл чемпионат страны. Также его назвали лучшим футболистом турнира в сезоне-2022/2023.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Выступавшего в России футболиста признали лучшим молодым игроком Лиги чемпионов
    Россиянку убило ударом молнии во время горного похода
    Распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре женщину арестовали
    94 российских военных вернулись из украинского плена
    В США предрекли массовые банкротства банков
    На Украине заявили о сложности прорыва российской линии обороны
    Стало известно о потере солдатами ВСУ большей части западной техники
    Оценен нанесенный подтопленным в Херсонской области социальным объектам ущерб
    Глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС
    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл планы Вашингтона на Зеленского
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.