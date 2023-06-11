Надаль поздравил Джоковича с рекордом по победам на турнирах «Большого шлема»

Надаль поздравил серба Новака Джоковича с рекордом по победам на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил серба Новака Джоковича, который обошел его по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Он обратился к сопернику в Twitter.

«Большие поздравления с таким удивительным достижением, Новак! 23 [победы] — это число, о котором всего несколько лет назад было невозможно подумать, но ты сделал это!» — написал Надаль, в активе которого 22 победы на турнирах «Большого шлема».

11 июня 36-летний Джокович в третий раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финальном матче теннисист одержал победу над норвежцем Каспером Руудом со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Для серба это вторая в сезоне победа на турнирах «Большого шлема». В январе он выиграл в десятый раз выиграл Australian Open.