Сербский теннисист Новак Джокович стал чемпионом Australian Open-2023, выиграв у Циципаса

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open 2023 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В финальной встрече спортсмен оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Таким образом, Джокович стал десятикратным чемпионом Australian Open.

Серб является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он повторил рекорд испанца Рафаэля Надаля по этому показателю. 30 января серб снова станет первой ракеткой мира.

В январе 2022 года Джокович стал участником скандала на Australian Open. Он планировал принять участие в турнире, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии и не смог сыграть на чемпионате. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет, однако позже ограничение было снято.