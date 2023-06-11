Кардиолог объяснил проблемы с сердцем госпитализированного Стаса Пьехи

Кардиолог Конев объяснил проблемы Стаса Пьехи с сердцем наркозависимостью в молодости

Проблемы с сердцем, которые привели к госпитализации певца Стаса Пьехи, могут быть связаны с наркозависимостью, от которой он страдал в молодости. Такое объяснение состоянию артиста дал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с KP.RU.

По мнению специалиста, связь между употреблением запрещенных веществ в молодости и нынешним состоянием певца очевидна. «Наркотики-то вышли из организма, но метаболические процессы, которые они запустили, сохраняются дальше по жизни. И это процесс необратимый», — заявил он.

Конев пояснил, что наркозависимость приводит к раннему старению и проявлению так называемых возрастных болезней в относительно молодые годы. Так, считает кардиолог, несмотря на то, что Пьехе по паспорту всего 42 года, его биологический возраст может быть гораздо больше, поскольку употребление наркотиков привело к деградации всех систем его организма, в том числе сердечно-сосудистой.

11 июня стало известно, что Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы в Москве из-за проблем с сердцем. Позже артист сообщил, что по результатам сданных анализов серьезных проблем с этим органом у него выявлено не было.

Ранее Пьеха неоднократно говорил о борьбе с наркозависимостью. Так, в 2021 году он рассказал, что пик болезни наблюдался у него шесть лет назад. В 2019 году артист признался, что пережил инфаркт в 34 года. Причиной этого стало чрезмерное употребление медикаментов, алкоголя и «всякого разного» на гастролях.

