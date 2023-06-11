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17:23, 11 июня 2023Спорт

Президент РФС сравнил финалы Кубка России и Лиги чемпионов

Глава РФС заявил, что финал Кубка России по антуражу может превзойти финал Лиги чемпионов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сравнил финальные матчи Кубка России и Лиги чемпионов. Его слова передает «Чемпионат».

«Удастся ли Кубку России перебить Лигу чемпионов по антуражу? Посмотрим, будем стараться», — заявил глава РФС.

В суперфинале Кубка России сыграют московский ЦСКА и «Краснодар». Их встреча состоится 11 июня на столичном стадионе «Лужники».

10 июня «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Единственный мяч на 68-й минуте полузащитник горожан Родриго Эрнандес. Команда впервые в истории завоевала трофей.

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