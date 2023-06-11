Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 11 июня 2023Россия

В Совфеде обвинили Зеленского в развязывании войны НАТО и России

Сенатор Совфеда заявила, что Зеленский довел конфликт в Донбассе до войны НАТО и России
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский захватил власть и довел конфликт в Донбассе до состояния войны НАТО с Россией. Об этом заявила член комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

По ее словам, режим, установившийся в стране с приходом Зеленского, никогда не вспоминал об украинском народе. Ковитиди считает, что с помощью обмана и «захвата власти обещаниями о достижении мира и прекращении войны в Донбассе» нынешний лидер страны «привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией».

В беседе с агентством парламентарий добавила, что власть на Украине причинила много горя своему народу. В качестве примера Ковитиди привела инцидент с Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Ковитиди обвинила Зеленского в том, что, подорвав большую дамбу ГЭС, он не вспомнил о людях, «которых решил затопить вместе с домашними животными и домами». По ее мнению, президент Украины просто хотел, чтобы Россия стягивала дополнительные резервы к этой линии фронта.

В продолжение разговора сенатор сказала, что народ уже устал «от этой кровавой вакханалии» и больше не верит своему президенту. Кроме того, людям хочется скорейшего мира. Положение дел Зеленского, заключила Ковитиди, усугубляется еще и тем, что «ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач».

В ночь с 5 на 6 июня ВСУ обстреляли ГЭС в Новой Каховке. По словам мэра города Владимира Леонтьева, были повреждены задвижки на объекте, а плотина частично разбита. Он также назвал «огромным счастьем» тот факт, что дамба не рухнула.

При этом все равно началось затопление территорий с близлежащими селами и городами. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. В свою очередь, президент Украины расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны показало ликвидацию атаковавших корабль «Приазовье» катеров-дронов
    На Украине опубликовали ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
    Жители московской многоэтажки пожаловались на нашествие змей
    Кардиолог объяснил проблемы с сердцем госпитализированного Стаса Пьехи
    Случай гибели от «Мистера Сидра» зафиксировали еще в одном регионе России
    В Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве
    Путин оценил комнату для дзюдо в Сочи словами «фух — и противник улетел»
    Москвич устроил опасный дрифт на столичном шоссе и попал на видео
    На Украине сообщили о взрыве в Харькове
    В России ответили на обвинения Украины в подрыве Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.