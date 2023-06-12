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18:18, 12 июня 2023Мир

В ООН обеспокоились перспективой непродления зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность из-за возможного непродления зерновой сделки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш Организации Объединенных Наций (ООН) выразил обеспокоенность из-за возможного непродления зерновой сделки. Об этом пишет ТАСС.

«Во-первых, я обеспокоен [ситуацией с зерновой сделкой]. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить продолжение действия черноморской зерновой инициативы, а также над тем, что мы можем продолжить работу по организации российского экспорта», — заявил генсек организации.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва будет принимать решение о продлении зерновой сделки исходя из своих интересов. По его словам, стороны в любых обстоятельствах должны ориентироваться на четкое понимание интересов России.

При этом МИД обвинил Запад в блокировании решений трех проблем зерновой сделки.

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