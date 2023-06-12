Россияне установили историческое достижение в теннисе

Впервые трое россиян вошли в первую десятку рейтинга ATP

Впервые трое россиян вошли в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список доступен на сайте организации.

Даниил Медведев переместился со второго на третье место после вылета с первого круга «Ролан Гаррос», Андрей Рублев остался на 7-й строчке, а Карен Хачанов поднялся с 11-го на 10-е место после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Таким образом, россияне установили историческое достижение.

В первую сотню рейтинга ATP входят еще трое россиян. Аслан Карацев занимает 48-е место, Александр Шевченко — 92-е, а Роман Сафиуллин — 99-е место.

Лидером рейтинга вновь стал серб Новак Джокович. Он выиграл «Ролан Гаррос», в финальном матче одержавший победу над норвежцем Каспером Руудом.