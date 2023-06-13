В России отреагировали на слова Лукашенко о применении ядерного оружия

Сенатор Карасин назвал слова Лукашенко о применении ядерного оружия предупреждением

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о применении ядерного оружия являются предупреждением, направленным на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий. Так отреагировал на заявление белорусского лидера председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее, рассуждая о необходимости размещения в стране ядерного оружия, Лукашенко уточнил, что это нужно для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Допустив вероятность использования данного оружия в случае агрессии, президент Белоруссии назвал данный сценарий единственной возможной причиной его применения.

«Это прямое жесткое заявление ответственного политика. В основном оно направлено на то, чтобы предотвратить этот ужасный сценарий, отрезвить тех людей, которые болтают на разных форумах и встречах о ядерном оружии и добиваются того, чтобы им это оружие дали. И вот в таком случае сценарий может быть довольно жутким», — заявил Карасин.

Слова Лукашенко можно трактовать как призыв политического руководителя к тому, чтобы к этому вопросу подходили серьезно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее президент Белоруссии сообщил, что размещение тактического ядерного оружия на территории республики было его настоятельным требованием к России.

25 мая Лукашенко заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о местах размещения нестратегических ядерных боеприпасов, которые Москва направила Минску. При этом он не стал говорить об их количестве и точках будущей дислокации.