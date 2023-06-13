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17:14, 13 июня 2023Спорт

Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе назвал ложью информацию о его желании перейти из ПСЖ в «Реал»

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал заявление в Twitter о возможном переходе в мадридский «Реал».

Футболист назвал ложью информацию о его желании перейти в испанский клуб. «При этом чем слухи больше, тем больше им верят», — отметил он. Мбаппе подчеркнул, что в следующем сезоне продолжит играть в ПСЖ, чем очень доволен.

12 июня сообщалось, что парижане постараются продать не желающего продлевать контракт до 2025 года футболиста, чтобы он не ушел как свободный агент. Отмечалось, что ПСЖ готов отпустить Мбаппе летом 2023 года, если покупатель заплатит за него 180-200 миллионов евро.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ.

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    Дарья Коршунова
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