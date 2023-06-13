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11:22, 13 июня 2023Россия

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС резко выросло

Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Число погибших из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) резко выросло и достигло 17 человек. Об этом во вторник, 13 июня, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — сообщил он.

Ранее сообщалось о девяти погибших после ЧП — двое из них скончались во время обстрела пункта эвакуации.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.

В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Москву.

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    Варвара Родикова
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