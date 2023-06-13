В России объяснили идею освобождения участников СВО от уголовной ответственности

Депутат Останина поддержала идею освобождения участников СВО от уголовной ответственности

Россияне, совершившие преступления небольшой и средней степени тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) России, смогут искупить свою вину участием в специальной военной операции (СВО), заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» она поддержала идею освобождения участников СВО от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект базового федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников СВО.

Согласно законопроекту, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с ВС России, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды.

Я отношусь к этому положительно. Потому что речь идет о необходимости укрепления наших позиций в зоне спецоперации Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

«С другой стороны, мы даем этим людям возможность досрочно реабилитировать себя. Ведь речь не идет о тяжких статьях. Речь идет о тех статьях, которые позволяют людям выйти из мест заключения, в том числе и по УДО (условно-досрочное освобождение — прим. "Ленты.ру")», — заявила Останина.

Не секрет, что чем больше человек находится в изоляции от социума, тем труднее ему потом в это общество вернуться, отметила депутат.

«В данном случае эти ребята имеют возможность искупить свою вину участием в спецоперации. Помимо этого, они приблизят себе момент социализации», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Из пояснительной записки законопроекта следует, что контроль за поведением поступивших на службу осужденных будет осуществляться командованием воинских частей. Авторы инициативы также подчеркивают, что она не противоречит принципам Уголовного кодекса.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов также поддержал идею законопроекта.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий призывать на военную службу россиян, имеющих судимость. В документе отмечается, что исключением станут граждане, осужденные за тяжкие преступления.